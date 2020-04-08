شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة عادة غريبة مارسها العرب حول مقابر أشهر الفرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتلت الإبل مكانة وأهمية خاصة في حياة العرب منذ القدم، وهناك عادات غربية ارتبطت بها ومارسها العرب قبل الإسلام.

ومن بين هذه العادات الغربية أنه كلما مر العرب على قبر فارس مشهور قاموا بذبح الإبل وضربها لتزحف نحو قبر الفارس المشهور.

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وتعد من أشهر المقابر التى جرت حولها هذه العادة الفارس المشهور ربيعة بن مكدم الكناني، الذى وجد قبره بالقرب من مكة.

الجدير بالذكر أن القرنين الأول والثاني الميلادي قبل ظهور الإسلام، شهد ذبح الكثير من الإبل ودفنها مقيدة الإيدى والأرجل بجوار صاحبها لمعتقدات متعلقة بالحياة بعد الموت.

وعندما جاء الإسلام تم تحريم هذه الأفعال ومنها عقر الإبل حول مقابر الفرسان المشهورة لدى العرب.