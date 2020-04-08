شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "التقاعد" بشأن تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر مارس 2020م.

وأوضحت أنه خاص بالمستفيدين الذين كان من المقرر إيقاف صرف مستحقاتهم لعدم تزويدهم المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف من الحالات التالية: إنتهاء الوكالة، بلوغ سن 15 وإنتهاء الولاية، بلوغ سن 21.

وأكدت المؤسسة على أهمية الاستفادة من فترة التمديد واستخدام الخدمات الإلكترونية لتقديم الطلبات اللازمة خلال هذه الفترة لتجنب إيقاف المعاش بنهاية فتره التمديد.