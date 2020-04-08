فيديو تاريخي للمدينة المنورة قبل 100 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشف مقطع فيديو تاريخي، عن مشاهد خاصة للمدينة المنورة وأرجاءها ومعالمها قبل نحو 100 سنة. كشف مقطع فيديو تاريخي، عن مشاهد خاصة للمدينة المنورة وأرجاءها ومعالمها قبل نحو 100 سنة. وأظهر الفيديو النادر، المسجد النبوي الشريف ومساجد المدينة المنورة، فضلًا عن أهل المنطقة وشوارعها قبل قرن من الزمان؛ حيث التقط في عام 1920 ميلاديًا، من قبل البعثة المصرية.

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