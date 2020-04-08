شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشمري يكشف سبب عدم تسجيل حائل لإصابات بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف المدير العام للشؤون الصحية في حائل حمود الشمرى، السبب في عدم تسجيل حائل لإصابات جراء الوباء

وقال الشمري بان السبب يعود إلى ان حائل تتبع الإجراءات الاحترازية بدقة منذ بداية ظهور الفيروس، وذلك بفضل أمير المنطقة بالرغم من كثرة عدد الإشتباهات والتي كانت كلها سلبية.

وتابع الشمري بان المملكة اتبعت الإجراءات منذ البداية، لذلك تم السيطرة على الأمر، بفضل الجهات المسؤولة