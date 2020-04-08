شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، حريملاء، المجمعة، رماح، شقراء، المزاحمية، القويعية، الخرج؛ فيما تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى الساعة الواحدة صباح غد الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.