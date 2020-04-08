شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، حريملاء، المجمعة، رماح، شقراء، المزاحمية، القويعية، الخرج؛ فيما تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى الساعة الواحدة صباح غد الخميس.