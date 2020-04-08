شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» : إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، كما قدمت 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول عليها من منزله.

وعلق متحدث وزارة العدل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن الأمر الملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة؛ فضلًا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.