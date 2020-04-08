شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لقصر الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة قديمة للقصر الذى سكنه الملك خالد بن عبدالعزيز في شمال الرياض.

وعاش الملك في هذا القصر خلال الفترة من 1357 هـ إلى 1370 هـ، ثم انتقل بعدها إلى قصره الجديد في أم الحمام.

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وتبرع الملك خالد بالقصر ليكون مقرا ً لمدرسة معن بن زائدة عام ١٣٨١هـ، وكان مديرها أ.ابراهيم الفريح.

الجدير بالذكر أن القصر تم إزالته وتأسس مكانه أبراج الخزان.