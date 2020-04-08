شكرا لمتابعة خبر عن إجراء وقائي جديد في خدمة توصيل الطعام للمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء عن إجراء وقائي جديد في خدمة توصيل الطعام للحد من انتشار العدوى . أعلنت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء عن إجراء وقائي جديد في خدمة توصيل الطعام للحد من انتشار العدوى . وألزمت الجميعة المنشآت الغذائية بتقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات ضمن اشتراطات التوصيل المنزلي، حفاظًا على صحة المستهلكين . وكانت الجمعية قد اجرت استطلاع رأي حول رأي المستهلكين في هذا الإجراء ، والذي قبول بالتأييد بنسبة 94 % .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراء وقائي جديد في خدمة توصيل الطعام للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.