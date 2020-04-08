شكرا لمتابعة خبر عن إمارة عسير: تم إيقاف المسلسل التليفزيوني وفتح تحقيق مع الناشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قدمت إمارة منطقة عسير، نيابة عن أهالي المنطقة، جزيل التقدير لوزارة الإعلام ومن خلالها للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الإمارة في بيان لها، أن الشكر يأتي على سرعة إيقافها منتجين إعلاميين بثتهما إحدى القنوات الفضائية، بناء على امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة.

ووجهت الهيئة مباشرة باعتماد إيقافهما بجميع حلقاتهما على جميع القنوات التلفزيونية، والمنصات الالكترونية التابعة للمجموعة المنتجة، وعدم إعادة بثهما إلا بعد مراجعة المحتوى، وأخذ موافقة الهيئة.

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كما فتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجريات التحقيق مع المجموعة الإعلامية الناشرة، والجهة المنتجة، حول المخالفات التي تم ارتكابها للرفع للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكان سمو أمير منطقة عسير قد وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى الحلقتين ورسائلهما الإعلامية، إذ تبين أنهما صورتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وأوضح المتحدث الرسمي الإمارة منطقة عسير "المكلف" سلطان الأحمري، أنه وفي ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارا صريحا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.