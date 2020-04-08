أمانة جدة تغلق مركزين للتسوق لوجود حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أغلقت أمانة محافظة جدة "مركز تسوق الدانوب" بمركز السلام مول، كما باشرت الأمانة إغلاق مركز "زادكم" في حي السلامة، بعد تأكيد تسجيل حالتين بفايروس كورونا كوفيد - 19. أغلقت أمانة محافظة جدة "مركز تسوق الدانوب" بمركز السلام مول، كما باشرت الأمانة إغلاق مركز "زادكم" في حي السلامة، بعد تأكيد تسجيل حالتين بفايروس كورونا كوفيد - 19. وطالبت الأمانة اتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل لمن زار الموقعين خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخه، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية، أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937) .

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