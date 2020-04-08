شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» : 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن الإجمالي ارتفع ليصل إلى 2932 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 631 حالة، والوفيات 41 حالة وفاة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة، عن إطلاق تطبيق " تطمن " للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا أو مخالطين أو قادمين من خارج المملكة؛ حيث تقدم الخدمة أمورًا هامة للمستفيدين بها ومنها إجراء تقييم صحي يومي.