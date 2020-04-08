شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير سلطان بن فهد يكشف التفاصيل الكاملة لإبعاد منصور البلوي بسبب كالون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب الأسبق، عن القصة الكاملة في قضية إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي الذي وجه الاتهامات مؤخرًا لإحدى الشخصيات الهلالية بأنها كانت تقف وراء ابتعاده عن الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.

وأكد الأمير سلطان بن فهد، في لقاء سابق معه، على قيام منصور البلوي بالتفاوض سرًا مع السيراليوني محمد كالون رغم أنه كان قريبًا من التعاقد مع نادي الهلال؛ حيث أوضح أنه تم تشكيل لجنة من اتحاد كرة القدم حينها للبحث في الأمر.

وقال الأمير سلطان بن فهد، أن اللجنة وجدت أن نادي الهلال كان له الحق الأول في التعاقد مع كالون وفي حال إخلال السيراليوني بالاتفاق وعدم الإيفاء بذلك يتم إبعاده على الفور من المملكة؛ لافتًا إلى أن منصور البلوي أخطأ ولكنه يصر على عدم الاعتراف بخطئه.

ومؤخرًا، صرح منصور البلوي على قناة " 24 الرياضية"، أنه لم ير اللاعب، موضحًا أن من أحضره إلى الزعيم كان شخصية اتحادية؛ ليتظهر تصريحات الأمير سلطان بن فهد وتفند تلك الادعاءات.