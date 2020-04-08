شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" توضح حقيقة إيقاف ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل حقيقة إيقاف القيمة المضافة، وذلك ردًا على تساؤلات بعض متابعي حسابها الرسمي الخاص بالعناية بالعملاء بموقع تويتر. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل حقيقة إيقاف القيمة المضافة، وذلك ردًا على تساؤلات بعض متابعي حسابها الرسمي الخاص بالعناية بالعملاء بموقع تويتر. وأكدت الهيئة أنه لا يوجد إيقاف لضريبة القيمة المضافة، وإنما هو تأجيل لتقديم الإقرارات. ودعت الراغبين في التعرف أكثر حول خطة تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص إلى الإطلاع على الرابط التالي: أضغط هنا

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