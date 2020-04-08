بالفيديو.. عامل يبصق على المعلبات بسوبر ماركت بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة لعامل يبصق على المعلبات في إحدى محلات السوبر ماركت بمنطقة المدينة المنورة . وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة لعامل يبصق على المعلبات في إحدى محلات السوبر ماركت بمنطقة المدينة المنورة . وأظهر الفيديو انتباه رجل أمن كان متواجد بجانب العامل بالمصادفة ، وقام بضبطه وتسليمه في الحال للجهات المختصات . وكانت محافظة بلحرشي بالباحة قد افتتحت لتوها المجمع التجاري الذي قام عامل مصاب بالبصق فيه بعد إغلاقه احترازاً ، وسط تأكيدات على ضرورة تنظيف المعلبات بالمطهرات قبل استخدامها وغسل الخضراوات والفاكهة ، مع الوقوف بالمرصاد لمثل هؤلاء المعتدين .

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