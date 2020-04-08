بالفيديو.. محل يتحايل على أنظمة منع التجول في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول إحدى المحلات المخالفة لأنظمة منع التجول في الرياض. وثق مقطع فيديو متداول إحدى المحلات المخالفة لأنظمة منع التجول في الرياض. وبحسب ما تم تداوله، فالمحل يقع شارع أسامه بن زبد أمام أسواق حجاب بحي النسيم بالرياض. ويقوم المسؤولين عن المحل بالتحايل على أنظمة منع التجول من خلال وضع شخص داخله وآخر أمامه لاستقبال الزبائن. يذكر أن قرار منع التجول داخل الرياض صدر مؤخرًا وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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