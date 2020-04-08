شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي التابع للإمارات يعترف بالتعاون مع الحوثي ونهب التعزيزات المتجهة للبيضاء.. ومقاومة آل حميقان تصدر بيانًا شديد اللهجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة مقاومة آل حميقان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) بيانا شديد اللهجة، اليوم الاربعاء، حمل مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات مسئولية احتجاز ونهب تعزيزات عسكرية كانت في طريقها لرجال المقاومة في جبهة آل حميقان ، ووصفته بالاعتداء السافر.

وحملت المقاومة الشعبية في آل حميقان «قوات عسكرية وامنية تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة لحج المسؤولية عن نهب عتاد عسكري تم تزويدها بها من قبل قيادة قوات التحالف العربي في عدن».

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وقالت قيادة المقاومة في البيان إن «عناصر موالية للانتقالي هاجمت قيادة مقاومة آل حميقان والعتاد العسكري الذي كان بحوزتها وتمت مصادرته ومبالغ ماليه دون تحريك ساكن».

واوضح بيان المقاومة انه «تم التعرف على المهاجمين الذين اتضح انهم ينتمون للوحدات العسكرية بيافع بقيادة ( ابو همام اليافعي وجلال الربيعي و عبدالعزيز المنصوري) حسب افادات الحاضرين وبعض المهاجمين ، وتم التحفظ على العتاد العسكري والاطقم ومبالغ مالية واغراض شخصية كثيرة من قبل تلك القوة».

ووصفت قيادة المقاومة ما تعرضت له بأنه «اعتداء سافر وقطع الطريق، يتناقض مع المواثيق والعهود التي تربط قبيلة يافع وآل حميقان، كما أنه ” لم يكن في أسلاف وأعراف القبائل ولا يقبل به الشرع ولا القانون».

وذكر بيان المقاومة امتلاكها تصاريح مرور مع التحالف العربي وعمليات الدعم والاسناد التابعة لقوات الانتقالي، مضيفا «أنه تم إصدار بلاغ عملياتي لجميع النقاط والوحدات بتسهيل مرور العتاد العسكري الذي رافقته قوة من لواء العاصفة التابعة للانتقالي، إلى جانب التنسيق مع رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الواء الركن أحمد بن بريك».

اعتراف الانتقالي

من جهته أقر مدير أمن جبيل جبر، في ردفان، التابع للانتقالي سيف العبدلي، بنهب مسلحين موالين لهم، للتعزيزات العسكرية، التي كانت في طريقها لدعم الجيش الوطني، في جبهة آل حميقان بمحافظة البيضاء.

وأوضح، العبدلي، في مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، أن قوات تابعة للحزام الأمني في يافع، وتتبع جلال الربيعي وعبود المشوشي، قامت بالتقطع للإمدادات التي أرسلها التحالف العربي، لدعم وإسناد، الجيش الوطني في جبهة آل حميقان بالبيضاء.

وتضم التعزيزات طبقا لمصادر عسكرية 12 عربة مفصحة و10 أطقم (شاص) وثمانية مدافع ونحو 500 صندوق ذخائر متنوعة.

وامس قال مصدر اعلامي في قيادة التحالف بعدن ان احتجاز تعزيزات في يافع كانت في طريقها الى البيضاء سلوك مرفوض ،محذرا من انعكاسات سلبية لهذا العمل.