أنهى حياة الضحية بمسدس.. الداخلية تقتص من قاتل سعد الغامدي بالباحة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، بعدما أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي، سعودي الجنسية، على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من مسدس بطلقات عدة أدت إلى وفاته.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، بالسجن العام بمنطقة الباحة، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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