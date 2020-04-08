أخبار السعودية اليوم.. 3 آلاف ريال لعاملي توصيل الطلبات.. و4 خطوات لاستفادة المغتربين من حساب المواطن

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 8 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، ومزايا بوابة العمل الحر لدعم العاملين بخدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، وخطوات حصول المواطنين بالخارج على دعم حساب المواطن.

وزارة الصحة: 10 توصيات لاستلام الطلب بطريقة آمنة

قدَّمت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات التوعوية عن كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها لتوعية كافة أفراد المجتمع، بمختلف شرائحهم وفئاتهم، بفيروس كورونا الجديد.

«يسر» يعلن إجمالي طلبات السعوديين الراغبين في العودة من الخارج

وصل إلى خدمة «يسر» نحو 29 ألف طلب عودة إلى المملكة من المواطنين العالقين بالخارج خلال 24 ساعة.

للعالقين في الخارج.. تعرف على إجراءات الحجر الصحي بعد الوصول إلى الوطن

كشفت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ عملية إعادة المواطنين العالقين في الخارج تنطوي على مرحلتين: الأولى تتمثل في عملية تسجيل وإتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج. أما المرحلة الثانية فتتمثل في اتباع إجراءات الحجر الصحي بعد الوصول إلى أرض الوطن.

تشمل 5 مزايا.. بوابة «العمل الحر» تقود العاملين بتوصيل الطلبات إلى 3 آلاف ريال

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه يمكن للمتقدمين إلى برنامج دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر الإلكترونية (freelance.sa)؛ حيث يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريًّا.

شرطة الرياض تضبط شخصين كَسَرَا منع التجول.. وروَّجَا المخالفة

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين خَالَفَا منع التجول ونَشَرَا مخالفتهما عبر مواقع التواصل؛ حيث كان أحدهما يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي،

الأمن العام: هكذا يتنقل أصحاب التصاريح بدون «أوبر وكريم»

قال المتحدث الرسمي للأمن العام لبرنامج «معالي المواطن» إن بعض التطبيقات تم إيقافها مع بداية تطبيق منع التجول، وعلى مَن يريد التنقل أن يبحث عن وسيلة من أجل ذلك، مؤكدًا أنه يوجد رجال أمن على الطرق السريعة مستعدون لتقديم أي مساعدة.

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الأرصاد تحدد خريطة الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، اليوم الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة.

واقعة زبائن «الباب الخلفي» تغلق صالون حلاقة مخالفًا بالجوف

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة، يستضيف الزبائن بالخفاء، مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صالونات الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

للمواطنين بالخارج.. 4 خطوات للحصول على دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنّه يحق للمواطن السعودي المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، مشيرًا إلى أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

عيادة «اتصال مرئي» مع المرضى.. وتوصيل الأدوية إلى المنازل في تبوك

نفذت صحة تبوك عددًا من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره؛ حيث أطلقت مبادرة إيصال الدواء من عدة مستشفيات بالمنطقة إلى المرضى في منازلهم، منها مستشفى الملك خالد العام، ومستشفى حقل العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الأمل للصحة النفسية.

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