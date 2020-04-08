التأمينات الاجتماعية تحدد خطوات الاستفادة من دعم العاملين بالقطاع الخاص

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات التقديم الخاصة بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، الذي يبدأ اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020م.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن طلب المنشأة دعم العاملين لديها يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

خطوات طلب المنشأة دعم العاملين بها من خلال التأمينات الاجتماعية

ثم يتم دخول حساب المنشأة باستخدام رمز المستخدم (يبدأ بحرف S ثم الاشتراك المكون من 9 أرقام وينتهي بـ01) ثم اختيار أيقونة «خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم تتم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المراد دعمهم، ثم الضغط على تقديم الطلب ثم ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة طلب المشتركين للتعويض من التأمينات الاجتماعية

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه في حال وصول رسالة نصية على الجوال المشترك المسجل في «أبشر» تدعوه إلى التقدم بطلب تعويض نظام ساند يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2- تسجيل الدخول على حساب المشترك الشخصي بالتأمينات أون لاين.

3- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

4- اختيار طلب ساند.

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5- إدخال رقم الحساب البنكي «الآيبان» ثم إرسال الطلب.

6- ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية لتأكيد الطلب.

شروط التأمينات الاجتماعية لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص منها أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع.

ويتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك التزام المنشأة «بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض»، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، والتزامها بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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