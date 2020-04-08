وزارة الصحة: تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي: 2932

أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2932، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 631 حالة

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ونبّهت وزارة الصحة، في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

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