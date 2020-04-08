السعودية اليوم / قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تناقش الإجراءات الطبية داخل المخيمات الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا



بيروت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

ناقشت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اليوم إجراءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، في مواجهة فيروس

ودعت قيادة المنظمة خلال اجتماع عُقد اليوم في بيروت اللاجئين الفلسطينيين إلى مزيد من اليقظة والحذر الصحيّ لما يمثله وباء كورونا من خطورة على الإنسان، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والتزامها حفاظا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

ونوهت بأهمية دور وكالة الأونروا في تأمين الإجراءات الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها دون استثناء.

وأكدت التزام المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بشكل كامل بالإجراءات التي أقرّتها السلطات اللبنانية على الصعيد الصحي والحياتي اقتصاديا واجتماعيا.

// انتهى //

16:36ت م

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بيروت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسناقشت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اليوم إجراءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره.ودعت قيادة المنظمة خلال اجتماع عُقد اليوم في بيروت اللاجئين الفلسطينيين إلى مزيد من اليقظة والحذر الصحيّ لما يمثله وباء كورونا من خطورة على الإنسان، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والتزامها حفاظا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.ونوهت بأهمية دور وكالة الأونروا في تأمين الإجراءات الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها دون استثناء.وأكدت التزام المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بشكل كامل بالإجراءات التي أقرّتها السلطات اللبنانية على الصعيد الصحي والحياتي اقتصاديا واجتماعيا.// انتهى //16:36ت م0123

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