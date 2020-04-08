السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل عمليات التعقيم والتطهير والجولات الرقابية للحد من انتشار كورونا



سكاكا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف تعقيم وتطهير الأرصفة أمام المحلات التجارية ودورات المياه العامة وحاويات المخلفات ضمن جهودها في الحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تتابع يوميا عملية الاصحاح البيئي في المنطقة ورفع تقارير بذلك ، حيث يشارك 1297 عاملا في اعمال النظافة باستخدام 255 آية لتعقيم وتطهير 276 موقعا و3116 حاوية .

وبين أن إدارة الرقابة الصحية قامت أمس بـ 251 جولة بمشاركة 94 مراقبا أغلقت خلالها 6 محال وصادرت 101 كيلو من المواد ، فيما قام أفراد إدارة الإصحاح البيئي والبالغ عددهم 141 مختصا تساندهم 60 آلية ومعدة بـ 197 جولة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتقيد بالتعليمات في محاربة هذا الوباء .

ودعا أمين منطقة الجوف الجميع إلى اتباع وسائل السلامة خلال التسوق واستخدام المرافق مع استخدام المطهرات والمعقمات حفاظا على الأرواح من الفيروس وتداعياته ، مؤكدا على الجميع بأنه مسؤولون بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يلاحظونها على الرقم 940 .

// انتهى //

16:35ت م

0122



سكاكا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف تعقيم وتطهير الأرصفة أمام المحلات التجارية ودورات المياه العامة وحاويات المخلفات ضمن جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات الاحترازية .وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تتابع يوميا عملية الاصحاح البيئي في المنطقة ورفع تقارير بذلك ، حيث يشارك 1297 عاملا في اعمال النظافة باستخدام 255 آية لتعقيم وتطهير 276 موقعا و3116 حاوية .وبين أن إدارة الرقابة الصحية قامت أمس بـ 251 جولة بمشاركة 94 مراقبا أغلقت خلالها 6 محال وصادرت 101 كيلو من المواد ، فيما قام أفراد إدارة الإصحاح البيئي والبالغ عددهم 141 مختصا تساندهم 60 آلية ومعدة بـ 197 جولة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتقيد بالتعليمات في محاربة هذا الوباء .ودعا أمين منطقة الجوف الجميع إلى اتباع وسائل السلامة خلال التسوق واستخدام المرافق مع استخدام المطهرات والمعقمات حفاظا على الأرواح من الفيروس وتداعياته ، مؤكدا على الجميع بأنه مسؤولون بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يلاحظونها على الرقم 940 .// انتهى //16:35ت م0122

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.