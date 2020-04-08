السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يطلع على الإجراءات المتبعة وقت منع التجول بغرفة العمليات المشتركة بشرطة المنطقة



الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بجهود رجال الأمن في المنطقة في تطبيق قرار منع التجول في مدينة الباحة ومحافظاتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات والاحترازات تأتي للحد من انتشار فيروس

وأشار سموه خلال زيارته اليوم لغرفة العمليات بشرطة منطقة الباحة، إلى حديث معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي أكد بأن الوضع ليس بالسهل ويجب الالتزام بالاحترازات كافة خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا، حاثاً سموه أهالي الباحة على التقيد بمنع التجول وعدم الخروج من منازلهم واتباع توجيهات الجهات المعنية من أجل سلامتهم.

ووجه سمو أمير منطقة الباحة بعدم منح التصاريح إلا للحالات الطارئة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، مقدماً الشكر لرجال الأمن في قسم العمليات على ما يبذلونه من جهد كبير على مدار الساعة.

واستمع الأمير حسام بن سعود خلال زيارته لغرفة العمليات إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومن منسوبي غرفة العمليات عن الخطط الأمنية والإجراءات المتبعة وقت منع التجول للحد من انتشار

وبين اللواء الحربي أن إجمالي طلبات السماح بالتجول الواردة لغرفة العمليات بلغت 725 طلباً, تمت الموافقة فقط على 225 طلباً، مؤكداً أنه سيتم مواصلة العمل بكل جهد وتفاني وتطبيق أمر منع التجول ووفق توجيهات سموه.

رافق سمو أمير منطقة الباحة, وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

16:28ت م

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الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بجهود رجال الأمن في المنطقة في تطبيق قرار منع التجول في مدينة الباحة ومحافظاتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات والاحترازات تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا ومن أجل سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين.وأشار سموه خلال زيارته اليوم لغرفة العمليات بشرطة منطقة الباحة، إلى حديث معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي أكد بأن الوضع ليس بالسهل ويجب الالتزام بالاحترازات كافة خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا، حاثاً سموه أهالي الباحة على التقيد بمنع التجول وعدم الخروج من منازلهم واتباع توجيهات الجهات المعنية من أجل سلامتهم.ووجه سمو أمير منطقة الباحة بعدم منح التصاريح إلا للحالات الطارئة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، مقدماً الشكر لرجال الأمن في قسم العمليات على ما يبذلونه من جهد كبير على مدار الساعة.واستمع الأمير حسام بن سعود خلال زيارته لغرفة العمليات إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومن منسوبي غرفة العمليات عن الخطط الأمنية والإجراءات المتبعة وقت منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أن العلميات المشتركة تتلقى البلاغات وقت منع التجول حيث يتم السماح للحالات الطارئة والحرجة فقط, إلى جانب قيام المركز بالدور التنسيقي بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة.وبين اللواء الحربي أن إجمالي طلبات السماح بالتجول الواردة لغرفة العمليات بلغت 725 طلباً, تمت الموافقة فقط على 225 طلباً، مؤكداً أنه سيتم مواصلة العمل بكل جهد وتفاني وتطبيق أمر منع التجول ووفق توجيهات سموه.رافق سمو أمير منطقة الباحة, وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:28ت م0120

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