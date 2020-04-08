ع / السعودية اليوم / الهلال الأحمر في الباحة يسهم في خدمة الحالات الاسعافية الطارئة خلال فتر منع التجول



الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

يشارك الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة ومحافظاتها ومراكزها، خلال تطبيق منع التجول الهادف لمنع تفشي

وتواصل عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مهامها الرئيسية على مدار الساعة، إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني وتكثيف الفرق الاسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، ببقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بالوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أنه يتوفر تصريح تجول لمن لدية حالة اسعافية طارئة عن طريق تطبيق أسعفني المقدم من الهيئة بالتعاون مع الأمن العام.

وبّين أن عمليات الهلال الأحمر تستقبل أي بلاغ لحالة إسعافية طارئة على مدار الساعة على الرقم 997 أو من خلال تطبيق أسعفني.

// انتهى //

16:18ت م

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الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسيشارك الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة ومحافظاتها ومراكزها، خلال تطبيق منع التجول الهادف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك للحفاظ على صحة الجميع من خلال خطط الطوارئ واستجابة لتلاقي البلاغات للحالات الاسعافية الطارئة.وتواصل عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مهامها الرئيسية على مدار الساعة، إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني وتكثيف الفرق الاسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، ببقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأشاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بالوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أنه يتوفر تصريح تجول لمن لدية حالة اسعافية طارئة عن طريق تطبيق أسعفني المقدم من الهيئة بالتعاون مع الأمن العام.وبّين أن عمليات الهلال الأحمر تستقبل أي بلاغ لحالة إسعافية طارئة على مدار الساعة على الرقم 997 أو من خلال تطبيق أسعفني.// انتهى //16:18ت م0118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.