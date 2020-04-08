السعودية اليوم / طلبة تعليم الطائف يستثمرون بوابة المستقبل في تعليمهم عن بعد



الطائف 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

كشفت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تقرير بوابة المستقبل بتعليم الطائف في التعلم عن بعد وتسجيلها تفاعلاً ملحوظاً للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية واقبالاً كبيراً في الدخول على البوابة للتعليم عن بعد من خلال 80 مدرسة بنين وبنات, وذلك خلال الأسبوع الـ11 للدراسة من هذا الفصل مقارنة بالأسبوع السابق له، لتتجاوز أعداد الدخول 20925 طالبا وطالبة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي, تفاعل 40 مدرسة بنين بنسبة إنجاز 22.52 % و 40 مدرسة بنات بنسبة إنجاز تجاوزت 31 % ، وبلغ عدد الطلاب المتفاعلين 7620 طالبا و 13305 طالبة ، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات المتفاعلين في العملية التعليمية عن بعد 897 معلما و 1025 معلمة ، وتابع تلك العملية التعليمية 40 قائدة مدرسة و40 قائدة ، وبإشراف 64 مشرفا تربويا للبنين و 86 مشرفة تربوية للبنات.

وقال: : "إن بوابة المستقبل تعد أحد الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للتعليم عن بعد منذ القرار القاضي بتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة

وثمن الجهود التي تبذلها لجنة التحول الرقمي بإدارة تقنية المعلومات على توفير وتهيئة كل الظروف المناسبة للطلبة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتمكينهم في استمرار تعليمهم عن بعد والجهود التي يبذلها المعلمين والمعلمات من خلال تفعيلهم للبوابة.

// انتهى //

16:15ت م

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الطائف 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسكشفت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تقرير بوابة المستقبل بتعليم الطائف في التعلم عن بعد وتسجيلها تفاعلاً ملحوظاً للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية واقبالاً كبيراً في الدخول على البوابة للتعليم عن بعد من خلال 80 مدرسة بنين وبنات, وذلك خلال الأسبوع الـ11 للدراسة من هذا الفصل مقارنة بالأسبوع السابق له، لتتجاوز أعداد الدخول 20925 طالبا وطالبة.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي, تفاعل 40 مدرسة بنين بنسبة إنجاز 22.52 % و 40 مدرسة بنات بنسبة إنجاز تجاوزت 31 % ، وبلغ عدد الطلاب المتفاعلين 7620 طالبا و 13305 طالبة ، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات المتفاعلين في العملية التعليمية عن بعد 897 معلما و 1025 معلمة ، وتابع تلك العملية التعليمية 40 قائدة مدرسة و40 قائدة ، وبإشراف 64 مشرفا تربويا للبنين و 86 مشرفة تربوية للبنات.وقال: : "إن بوابة المستقبل تعد أحد الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للتعليم عن بعد منذ القرار القاضي بتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة كورونا , مؤكداً أن البوابة اتخذت من الطالب والطالبة محوراً أساسياً في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية .وثمن الجهود التي تبذلها لجنة التحول الرقمي بإدارة تقنية المعلومات على توفير وتهيئة كل الظروف المناسبة للطلبة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتمكينهم في استمرار تعليمهم عن بعد والجهود التي يبذلها المعلمين والمعلمات من خلال تفعيلهم للبوابة.// انتهى //16:15ت م0116

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