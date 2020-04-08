السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يواصل اجتماعاته عن بُعد بأعضاء غرفة العمليات المشتركة



سكاكا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

واصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اجتماعاته عن بُعد بصفه مستمرة، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية.

وأشاد سموه في مستهل الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وكلاء الإمارة، بجهود وأداء غرفة العمليات وتعاملهم مع جائحة

بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ، حيث أكد وفرة مخزون المستلزمات الطبية، ومنها الكمامات والمعقمات ، وبين أن مستشفيات المنطقة تتعامل بكل دقة وحزم مع حالات الاشتباه وتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية ، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة حتى الأن ولله الحمد.

وفي نهاية الاجتماع أكد سموه أهمية إيجاد الطرق الصحيحة لتنظيم دخول الشاحنات التي تنقل بضائع للمنطقة بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية المتبعة وعدم الاختلاط ، لافتاً سموه النظر إلى استمرار أعمال غرفة العمليات المشتركة بصفة مستمرة وعقد الاجتماع مع سموه عند الحاجة.

ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .

// انتهى //

16:11ت م

0114



سكاكا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اجتماعاته عن بُعد بصفه مستمرة، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية.وأشاد سموه في مستهل الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وكلاء الإمارة، بجهود وأداء غرفة العمليات وتعاملهم مع جائحة كورونا في مستشفيات المنطقة، وفقاً لتطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من هذا الوباء .بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ، حيث أكد وفرة مخزون المستلزمات الطبية، ومنها الكمامات والمعقمات ، وبين أن مستشفيات المنطقة تتعامل بكل دقة وحزم مع حالات الاشتباه وتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية ، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة حتى الأن ولله الحمد.وفي نهاية الاجتماع أكد سموه أهمية إيجاد الطرق الصحيحة لتنظيم دخول الشاحنات التي تنقل بضائع للمنطقة بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية المتبعة وعدم الاختلاط ، لافتاً سموه النظر إلى استمرار أعمال غرفة العمليات المشتركة بصفة مستمرة وعقد الاجتماع مع سموه عند الحاجة.ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .// انتهى //16:11ت م0114

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