شكرا لقرائتكم خبر عن برامج مخصصة لرمضان.. إطلاق قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غد الخميس، قناة "ذكريات"، بتوجيه من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وذلك استشعارًا منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فايروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين الذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء.

وإيمانًا من هيئة الإذاعة والتلفزيون بما نملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل ، وما فيه من ثقافة وترفيه، فقد خصصت الهيئة جزءًا كبيرًا منه للمشاهدين في منازلهم لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطأة تبعات البقاء في المنازل، لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وأمتع اللحظات.

وتحتفي قناة "ذكريات" الجديدة بإرثنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدأ أواخر السبعينات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمال وأكثر برامج ومسلسلات الأمس التي أسهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات الى بداية الألفية.

وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث، وأسهمت في صناعة جيل لا زلنا نذكر إبداعاتهم.

وتعد قناة "ذكريات" إضاءة وفاء لزمن الوفاء ، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي الثقافة.

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ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة “ذكريات” في إطلالتها الأولى برنامج المسابقات الشهير “حروف” الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضًا “مسرح التلفزيون” الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجومًا في الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة.

كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم.