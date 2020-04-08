السعودية | كيف تتسلم أغراضك بطريقة صحيحة؟ الصحة السعودية تجيب

شكرا لقرائتكم كيف تتسلم أغراضك بطريقة صحيحة؟ الصحة السعودية تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدّمت وزارة الصحة السعودية عددا من الإرشادات التوعوية عن كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة عن طريق وسائل التوصيل إلى المنازل، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم، في الوقاية منه والحد من انتشاره.

ونشرت الخطوات الإجرائية عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة" تضمن عدداً من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجّل لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيداً بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.

ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.