، حصيلة إيران في 24 ساعة.. 121 وفاة و4697 إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات قفزت فوق الـ67 ألفًا والوفيات باتت أكثر من 4 آلاف

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003 حالات وفاة.

وأكدت تسجيل 4697 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 67286 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد