محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات بلغ 14555 حالة والإصابات 146690 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة. ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.فيروس كورونا الجديد إسبانيا 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:56 PM Advertisements إجمالي الوفيات بلغ 14555 حالة والإصابات 146690 757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا 757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة. ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690. الكلمات المفتاحية ، 757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا ،

المصدر : الخليج 365

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