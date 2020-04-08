محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات لإحالتهما إلى النيابة أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا منع التجوّل ونشرا مخالفتهما في مواقع التواصل. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفاً بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:52 PM المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات لإحالتهما إلى النيابة Advertisements أحدهما يقود والآخر بصندوق الأمتعة.. القبض على شخصين خالفا منع التجوّل بالرياض أحدهما يقود والآخر بصندوق الأمتعة.. القبض على شخصين خالفا منع التجوّل بالرياض أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين خالفا منع التجوّل ونشرا مخالفتهما في مواقع التواصل. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفاً بذلك أمر منع التجوّل، ويوثّق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى توقيفهما واُتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، أحدهما يقود والآخر بصندوق الأمتعة.. القبض على شخصين خالفا منع التجوّل بالرياض ،

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