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أطلقت جمعية البر الخيرية بشرورة، مبادرة "أبشروا بها زينة" التي تهدف للحد من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وتشمل المبادرة توزيع السلال الغذائية الأساسية على منازل الأسر في الجمعية كمرحلة أولى، كما ستقدم المساعدات المالية وأجهزة الحاسب الآلي لأبناء المستفيدين.
وأوضح مدير الجمعية عمر بن علي النهدي، أن هذه المبادرات تحرص الجمعية على تنفيذها؛ امتثالًا لقيم التكافل والتعاون التي حث عليها الدين الحنيف والحرص الواضح الذي توليه الدولة من وضع الضوابط الاحترازية، وإطلاق مبادرات اقتصادية للحد من تأثير هذه الجائحة.جمعية البر الخيرية شرورة فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:46 PM
للحد من الآثار المترتبة على جائحة "كورونا" امتثالًا لقيم التكافل
أطلقت جمعية البر الخيرية بشرورة، مبادرة "أبشروا بها زينة" التي تهدف للحد من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وتشمل المبادرة توزيع السلال الغذائية الأساسية على منازل الأسر في الجمعية كمرحلة أولى، كما ستقدم المساعدات المالية وأجهزة الحاسب الآلي لأبناء المستفيدين.
وأوضح مدير الجمعية عمر بن علي النهدي، أن هذه المبادرات تحرص الجمعية على تنفيذها؛ امتثالًا لقيم التكافل والتعاون التي حث عليها الدين الحنيف والحرص الواضح الذي توليه الدولة من وضع الضوابط الاحترازية، وإطلاق مبادرات اقتصادية للحد من تأثير هذه الجائحة.
، "بر شرورة" تطلق مبادرة "أبشروا بها زينة" لدعم المحتاجين ،
المصدر : الخليج 365
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