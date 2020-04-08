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بدأ فريق طويق التطوعي للإنقاذ، المشاركة في البحث عن مواطن في العقد الثالث من عمره تَغيَّب عن ذويه منذ الخميس الماضي.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الحريق، بلاغاً عن تغيب مواطن يبلغ من العمر ٣٦ عاماً منذ الخميس الماضي، وكان يستقل مركبة من نوع كيا أوبتيما موديل ٢٠٠١ اللون أبيض، قامت بعد هذا البلاغ الجهات الأمنية بمشاركة فريق طويق التطوعي للإنقاذ، وعددٍ من الفِرَق التطوعية الأخرى، بالبحث عنه، ولا يزال البحث عنه مستمراً.محافظة الحريق
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:39 PM
فريق طويق التطوعي للإنقاذ يشارك في الجهود
بدأ فريق طويق التطوعي للإنقاذ، المشاركة في البحث عن مواطن في العقد الثالث من عمره تَغيَّب عن ذويه منذ الخميس الماضي.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الحريق، بلاغاً عن تغيب مواطن يبلغ من العمر ٣٦ عاماً منذ الخميس الماضي، وكان يستقل مركبة من نوع كيا أوبتيما موديل ٢٠٠١ اللون أبيض، قامت بعد هذا البلاغ الجهات الأمنية بمشاركة فريق طويق التطوعي للإنقاذ، وعددٍ من الفِرَق التطوعية الأخرى، بالبحث عنه، ولا يزال البحث عنه مستمراً.
، مفقود الحريق .. 7 أيام من الغياب والبحث جارٍ ،
المصدر : الخليج 365
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