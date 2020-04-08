محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "بدر وينبع" وتستمر حتى الـ8 مساء نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة. وذكرت الإدارة أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظتيْ بدر وينبع"، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة المدينة المنورة 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:39 PM تشمل "بدر وينبع" وتستمر حتى الـ8 مساء Advertisements رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة. وذكرت الإدارة أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظتيْ بدر وينبع"، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم. الكلمات المفتاحية ، رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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