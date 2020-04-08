، طوكيو تسجل 144 إصابة بكورونا خلال يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين بالفيروس في اليابان 4682 حالة

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى حصيلة إصابات يومية بوباء "كوفيد 19"، 144 حالة؛ ليتخطى إجمالي الإصابات في العاصمة حاجز الـ1300؛ وفق "سبوتنيك".

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في اليابان اليوم إلى 4682 حالة؛ إثر الإعلان عن تسجيل 442 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنها سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 98 شخصًا.فيروس كورونا الجديد طوكيو