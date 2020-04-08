شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يطالب بتخصص بند في الميزانية لإعادة تأهيل الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق . طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق . كما طالب " الشورى " بإيجاد آلية ملزمة للحدمن تعثر المشروعات ، والتنسيق مع وزارة المالية لإستحداث بند يخصص لإعادة تأهيل الطرق .

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