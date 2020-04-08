شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النائب العام: أمن الوطن خط أحمر ولن نتساهل مع المتجاوزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والإعتداء على رجال الأمن أو محاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية .
وقال أكد معالي النائب العام أن النيابة العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الإعتداء على أمن المملكة أو رجال الأمن .
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