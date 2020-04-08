شكرا لمتابعة خبر عن موعد ظهور محطة الفضاء الدولية وخط سيرها في سماء المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن حدث نادر في سماء المملكة سيحدث مساء اليوم الأربعاء . كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن حدث نادر في سماء المملكة سيحدث مساء اليوم الأربعاء . وأكد "الزعاق" عبور محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 7 : 52 مساءً ، وتشاهد بالعين المجردة كجرم سماوي . وحول خط سير المحطة ، أوضح الزعاق أنها تبدأ في الهور من جهة الشمال الغربي للجنوب على مكة ، والطائف ، وينبع ، والمدينة ، وجدة ، وأبها ، والقصيم ، والرياض ، والدمام ، وكذلك البحرين والكويت .

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