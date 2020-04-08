شكرا لمتابعة خبر عن 400 جهاز حاسب آلي لطالبات جامعة الأميرة نورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وفرت جامعة الأميرة نورة 400 جهاز حاسب آلي محمول، للطالبات في المنازل، بعد تقديمهن لطلبات بتعذر وصلوهن للأنظمة الإلكترونية عن بعد
وتعد هذه الخطوة من الخطوات التي أقرتها الجامعة بتوفير أجهزة الحواسب للطالبات ، ضمن مبادراتها لتيسير التعلم عن بعد، في ظل التدابير الاحترازية الحالية لمواجهة تفشي الوباء.
وقالت عميدة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة المقرن، أن الجامعة تعد من أوائل الجامعات التي عملت على تذليل الصعاب أمام طالباتها ودعمهن بكل الإمكانيات المتاحة، ومن ضمن ذلك توفير احتياجات التعلم عن بعد.
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