شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح طريقة حذف المستند المنتهي أو المرفوض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء طريقة حذف المستند المنتهي أو المرفوض للمتقدمين للحصول على الدعم ، وذلك من خلال الخطوات التالية : كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء طريقة حذف المستند المنتهي أو المرفوض للمتقدمين للحصول على الدعم ، وذلك من خلال الخطوات التالية : 1- الدخول على أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) . 2- الانتقال إلى "الإجراءات " . Advertisements 3- حذف المستند ثم الضغط على “حفظ” . 4- إرفاق مستند "ساري الصلاحية " . الجدير بالذكر أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 29 في حسابات المستفيدين يوم غد الخميس في حسابات المستفيدين .

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