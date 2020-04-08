شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تُطعم الحمام في شوارع مكة داعية الله ألا يحرمها من " التراويح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مواطنة في أحد شوارع مكة المكرمة، بتقديم الطعام للحمام، داعية الله عز وجل بأن يخلص البلاد من الجائحة.
وظهرت السيدة خلال المقطع، وهي تدعو بألا يحرمها الله من أن تصلي التراويح في شهر رمضان بالحرم المكي.
يذكر أن الحرم تم إغلاقه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة حاليًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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