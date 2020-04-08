تشمل 19محافظة.. الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على مكة المكرمة وجازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، اليوم الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة.

وذكرت «الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من المناطق الشرقية، تبوك، الوسطى، والمدينة المنورة.

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ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ ساعو، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق خلال طقس اليوم الأربعاء.

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