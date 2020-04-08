«حساب المواطن»: صرف الدفعة الـ«29» غدًا الخميس

أكد برنامج حساب المواطن، عدم تغيير موعد إيداع مخصصات دعم الدفعة الـ«29» في حسابات المستفيدين، موضحًا أن صرفها سيكون بتاريخ 9 أبريل.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «تمت إضافة مولود بعد الدفعة السابقة بكم يوم هل يتوقف حساب المواطن أم لا؟ والسؤال الثاني: هل تغير موعد الدفعة هذا الشهر أم هو كالمعتاد؟ وشكرًا».

وقال حساب المواطن: «سيتم صرف الدعم للدفعة التاسعة والعشرين بتاريخ (9 أبريل)».

وأردف: «وإضافة تابع لا يؤثر على صرف الدعم، وإذا انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم. ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ».

وتابع: «إذا تمت إضافة تابع بعد تاريخ (10 مارس) سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه شروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر (مايو)».

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ29 سيكون يوم 9 أبريل؛ وذلك بسبب تصادف يوم العاشر مع عطلة رسمية؛ حيث يتم تقديم الموعد يومًا واحدًا.

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وقد أكد الحساب أنه سوف يتم إيداع الدفعات المالية في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم بدايةً من يوم الخميس، بالتزامن مع استمرار استقبال التسجيل في الدفعة الثلاثين حتى اليوم العاشر من الشهر الحالي.

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