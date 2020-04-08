بطول 21 كيلومترًا.. «النقل» تعتمد استكمال مشروع طريق العقيق-القرى بالباحة

اعتمدت وزارة النقل مشروع استكمال طريق العقيق-القرى في المرحلة الأخيرة بطول (21) كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون ريال.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات؛ حيث يقوم المقاول حاليًّا بعمل التجهيزات لبدء العمل في المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية للمنطقة عامةً.

وأعرب المالكي عن شكره أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته مشروعات الطرق بالمنطقة، مثمنًا حرص وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر على تلك المشروعات.