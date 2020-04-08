واقعة زبائن «الباب الخلفي» تغلق صالون حلاقة مخالفًا بالجوف

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة، يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد.

وأظهرت الصور التي نشرتها الأمانة، عبر صفحتها بموقع «تويتر»، أنه كان يتم استقبال الزبائن عن طريق أحد الأبواب خلف الصالون مع العلم أن الباب الرئيسي كان مكتوبًا عليه مغلق.

وأنه تم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.

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