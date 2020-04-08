للمواطنين بالخارج.. 4 خطوات للحصول على دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنّه يحق للمواطن السعودي المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، مشيرًا إلى أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

جاء ذلك، ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «السلام عليكم أنا مواطن يحق لي أسجل بخدمة حساب المواطن وأنا لست مقيمًا داخل المملكة، وأنا خارج المملكة لي تقريبًا 15 سنة، وعندي خدماتي وأنا خارج المملكة يحق لي أسجل هذه الخدمة رغم أني عندي أطفال معاقين، وأنا خارج المملكة أو أفوض حد عني أو أوكل حد عني، وشكرًا».

وقال حساب المواطن: «وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل من خلال الرابط: http://ca.gov.sa عن طريق ( تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب).

وأضاف: « ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن».

وتابع: «وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك».

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وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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