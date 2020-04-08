بالفيديو.. الأمن العام: هكذا يتنقل أصحاب التصاريح بدون «أوبر وكريم»

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أنه يلاحظ تعاون كبير من المواطنين والمقيمين مع قرارات المنع.

وحول كيفية التنقل خلال فترة منع التجول بعد الحصول على التصريح، في ظل عدم امتلاك وسيلة نقل بعد إيقاف تطبيقات توصيل الأفراد «أوبر وكريم»؛ قال المتحدث الرسمي للأمن العام لبرنامج «معالي المواطن» على قناة «mbc»، إن بعض التطبيقات تم إيقافها مع بداية تطبيق منع التجول، وعلى مَن يريد التنقل أن يبحث عن وسيلة من أجل ذلك، مؤكدًا أنه يوجد رجال أمن على الطرق السريعة مستعدون لتقديم أي مساعدة.

وذكر العميد سامي الشويرخ أنه في فترات السماح من الساعة السادسة صباحًا إلى الثالثة عصرًا في بعض المدن، يلاحظ نزول أعداد كبيرة من مختلف الشرائح للشوارع كأن الوضع طبيعي، مشيرًا إلى أن هذا يخالف الإجراءات الاحترازية المطبقة.

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