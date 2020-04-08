السعودية اليوم / زيادة يومية قياسية في إصابات فيروس كورونا في روسيا



موسكو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة وفيات إلى 63.

// انتهى //

11:31ت م

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موسكو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا اليوم بأكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة.وأوضح المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة وفيات إلى 63.// انتهى //11:31ت م0043

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