السعودية اليوم / صحة حائل تنفذ مبادرة" افحص وأنت بسيارتك"



حائل 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

تُنفذ صحة حائل مبادرة نوعية تحت مسمى" افحص وأنت بسيارتك " حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من 6000 آلاف مراجع وذلك منذ إطلاق المبادرة منتصف شهر مارس الماضي وحتى الآن.

وتتضمن المبادرة تواجد عيادة الفحص الاختياري وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحاً - 6مساءً.

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11:21ت م

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