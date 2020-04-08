السعودية اليوم / الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة



الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

قدّمت الصحة عددا من الإرشادات التوعوية عن كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس

ونشرت إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، وذلك بعنوان " كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة " تضمن عددا من الخطوات الواجب اتباعها وتشمل التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجّل لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيداً بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.

ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات "بإذن الله".

// انتهى //

11:09ت م

0036



الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسقدّمت الصحة عددا من الإرشادات التوعوية عن كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم "بإذن الله" في الوقاية منه والحد من انتشاره.ونشرت إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، وذلك بعنوان " كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة " تضمن عددا من الخطوات الواجب اتباعها وتشمل التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجّل لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيداً بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات "بإذن الله".// انتهى //11:09ت م0036

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.